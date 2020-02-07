شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق مرتفعاً مع ترقب التطوراتت حول الفيروس الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم رغم صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وذلك مع ترقب التطورات بشان الفيروس الصيني وصدور تقرير الوظائف.



وأعلنت الصين ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس "كورونا" إلى أكثر من 500 حالة بينما زادت الإصابات إلى اكثر من 25 ألفاً.



وتعول الأسواق العالمية على إمكانية توصل الصين أو دول أخرى لعقارات مضادة أو معالجة لفيروس كورونا وسط أنباء عن اكتشاف دوائين.

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وسوف تصدر وزارة العمل الأمريكية غدا تقرير الوظائف الذي يوضح مدى تعافي وقوة سوق العمل ومعدل البطالة ونمو الأجور من عدمه.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 98.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.5 نقطة وأقل مستوى عند 98.2 نقطة.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.5% إلى 1570 دولارا للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1571.9 دولار وأقل سعر عند 1556 دولارا.