الاقتصاد

الدولار يواصل ارتفاعه قبيل تقرير الوظائف الأمريكي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية في انتظار صدور  تقرير الوظائف بالولاياات المتحدة، وذلك مع ترقب التطورات حول فيروس كورونا.


هذا، وقد أعلنت الحكومة الصينية عزمها خفض الرسوم الجمركية على وارداتها من سلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار بداية من منتصف الشهر الجاري.


وسوف يصدر غدا  تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة والذي يوضح حالة سوق العمل في الاقتصاد الأكبر على مستوى العالم.

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وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" نجاح من محاولات عزله من جانب الديمقراطيين بالكونجرس أمس في تصويت تاريخي لصالح بمجلس الشيوخ.


وأظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة في  أمريكا بخمسة عشر ألف طلب إلى 202 ألفاً، وهو المستوى الأدنى منذ خمسين عاما.


وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول  الساعة 19:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 98.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.5 نقطة وأققل مستوى عند 98.2 نقطة.

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