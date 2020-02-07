شكرا لقرائتكم خبر عن ثالث رئيس لـ«سوناطراك» خلال عام والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مهام كمال الدين شيخي رئيس ومدير عام شركة «سوناطراك»، بعد أقلّ من ثلاثة أشهر على تعيينه على رأس الشركة الوطنيّة للنفط، خلفاً لحشيشي رشيد.

وأشار التلفزيون الجزائري إلى أنّ الرئيس تبون عيّن توفيق حكار رئيساً ومديراً عاماً لمجمع «سوناطراك»، من دون توضيح الأسباب. وكان رشيد خلف في إبريل 2019 عبد المؤمن ولد قدور، الذي تولى المنصب منذ 2017.

(وكالات)

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