«دبي التجاري العالمي» يفوز بشهادة اعتماد من «جرين جلوب»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يواصل مركز دبي التجاري العالمي تعزيز التزامه بالحد من الآثار الضارة على البيئة على المدى الطويل، والمساهمة الإيجابية في المجتمع. وقد أعلنت مؤسسة «جرين جلوب» أعلى هيئة معيارية عالمية للاستدامة، منح مركز دبي التجاري العالمي شهادة تقدير لالتزامه بتحقيق الاستدامة، ليصبح مركز الفعاليات الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي يحصل على هذه الشهادة.

وقال هلال سعيد المري المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي ودائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي: «إنه لمن دواعي سرورنا أن يكون مركز دبي التجاري العالمي، أول مركز للفعاليات على مستوى المنطقة يحصل على شهادة اعتماد من «جرين جلوب»، ويأتي هذا بفضل المبادرات الاستراتيجية التي تتبناها دولة الإمارات بهدف تحقيق اقتصاد مستدام للأجيال القادمة».

وأضاف: «لقد عزز المركز مكانته في مجال الاستدامة بفضل تطبيق استراتيجيات استدامة فعالة، ولا يزال يتبع نهجاً مرناً في تطوير المبادرات التي تُسهم في تحقيق التحوّل المستدام في قطاع الفعاليات في منطقة الشرق الأوسط».

واستطرد قائلاً: «إن مركز دبي التجاري العالمي يتمتع حالياً بمكانة محورية من حيث التأثير الذي يحققه على صعيد الاستدامة البيئية التي تمثل إحدى أولوياتنا الرئيسية على المستوى العالمي، وفي إطار هذا الطلب المتزايد على مبادرات التحوّل نحو الممارسات المستدامة، سنواصل تهيئة السبل من أجل تعزيز نهج الاستدامة في الفعاليات التي ننظمها ونستضيفها في مركز دبي التجاري العالمي».

ويأتي هذا في الوقت الذي يتبنّى فيه مركز دبي التجاري العالمي مجموعة من المعايير والاستراتيجيات الفعالة التي تُرسي جهوداً متميزة من شأنها تحقيق الاستدامة في جميع مرافقه وقاعاته.

مبادرات عديدة

وتعد «باقة الاجتماعات الخضراء» من أبرز المبادرات التي أطلقها المركز للحد من الآثار البيئية والبصمة الكربونية الناتجة عن استخدام عملائه لغرف الاجتماعات وقاعات الفعاليات، وتُغطي الباقة جميع الجوانب من الوجبات الغذائية المستخدمة داخل القاعات، إلى المنتجات الورقية ومصادر الطاقة.