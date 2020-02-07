مساجد الشارقة.. رحلة كونية واحتفالية من الأنوار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ممدوح صوان

برزت إمارة الشارقة وجهة عالمية في الحفاظ على المكتسبات الحضارية والمعمارية التراثية من خلال العديد من الفعاليات والمهرجانات التي تسهم بشكل كبير في التعريف بتاريخ الإمارة ومنابرها العظيمة.

وتستقطب العروض التي انطلقت ليل أمس الخميس وتستمر حتى 15 من الشهر الحالي في 19 موقعاً بمجمل 21 عرضاً، فنانين عالميين استخدموا تقنيات فيديو جديدة هذا العام لتحمل العروض على الواجهة الخارجية لأبرز معالم ومباني الإمارة المشاهدين في رحلة خيالية لا مثيل لها، وتلقي الضوء من جديد على حضارة عمرانية عريقة.

”الخليج 365” تعرض صوراً متنوعة للعروض في مسجد الشارقة الذي يحمل العرض فيه عنوان «احتفالية الأنوار»، ومسجد النور بعنوان «رحلة كونية».

في مسجد الشارقة، يروي التركيب البصري المضيء قصيدة عن جمال العمارة الإسلامية لأحدث مسجد في الإمارة، وهو أنشودة تترنم بين الظلال والأضواء لتعكس تفاصيل وتصاميم المسجد بأكمله، على إيقاع العناصر الأساسية الأربعة (الماء والتراب والنار والهواء) لتعرض للجمهور صفحات مضيئة مما ورد في القرآن الكريم.

يقدم العرض الفنان، لوران لانجلوا، الذي يتميز بإسهامات كثيرة في العديد من الفعاليات الثقافية، في المتاحف والمسارح والمهرجانات في جميع أنحاء العالم منذ العام 1986. ولدى لانجلوا، تاريخ وخبرة طويلة في استخدام الصور الفوتوغرافية وإسقاطاتها وتصميم المساحات، ويركز لانجلوا على الإسقاطات ثلاثية الأبعاد في عروض خرائط الفيديو.

وفي مسجد النور، عروض فيديو 360 على جميع واجهات المسجد مع أجزاء من المآذن. هنا يمر تيار ملون عبر المسجد، ويكشف عن معالمه ويضيء منحنياته الهندسية الراقية، ويقوم الفنان سيد عتيق الرحمن من خلال هذا العرض بالدمج بين الفضاء والكون الشاسع بهدف الارتقاء بفكر الجمهور وروحه إلى آفاق جديدة. وينحدر عتيق الرحمن من باكستان ويعيش في الإمارات، ويلاحظ المتابع لهذا الفنان مدى تأثير ثقافته في عمله ويأخذ الجمهور إلى عالم من الأشكال الهندسية الجديدة والرائعة الألوان. تترجم الصور الهندسية والأشكال مع الموسيقى الأفكار التي يحاول هذا الفنان إيصالها إلى الجمهور.

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جولات سياحية ليلية

خصصت «جولة سياحية في الشارقة»، جولات ليلية عبر حافلاتها، وذلك احتفالاً بانطلاق فعاليات مهرجان أضواء الشارقة العاشر، لتوفر الحافلات لركابها فرصة مشاهدة العروض الضوئية الملونة واللوحات الإبداعية المستوحاة من أشكال وتصاميم مختلفة في مجالات العلوم والفنون والمعرفة التي تزين جدران أبرز الصروح المعمارية في الشارقة. وتنطلق الجولة الليلية في الساعة 7:00 إلى 10:00 مساء، وتبدأ أولى محطاتها من السوق المركزي، ومن ثم تواصل زيارة أبرز المواقع السياحية في الشارقة التي يقام بها المهرجان، وتشمل بحيرة خالد، ومسجد النور، وواجهة المجاز المائية، والقصباء وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، حيث تتوقف الحافلات في محطات تلك المواقع لتتيح الفرصة للزوار والسياح للاستمتاع بمشاهدة مباني الإمارة وهي تكتسي بلوحات ضوئية، تعكس مهارة الفنانين الذين أبدعوا تصميمها.

وتعتبر حافلات «جولة سياحية» في الشارقة المكشوفة والمؤلفة من طابقين، طريقة مثلى لاستكشاف تاريخ الإمارة ومعالمها الأثرية والحضارية ووجهاتها الترفيهية، حيث يمكن للزوار عبر جولة مهرجان الأضواء النزول في أي من المحطات لزيارة تلك الأماكن، والعودة في الحافلة نفسها لاستكمال الجولة الليلية، والتعرف إلى تاريخ المدينة من خلال نظام صوتي يقدم معلومات متنوعة بسبع لغات عالمية.