«حضارة فريجنا» مبادرة فنية جديدة من «إكسبو 2020 دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

مرة أخرى ينتقل إكسبو 2020 إلى المجتمع ليضيف إلى الإمارات لمسة جمالية جديدة بأعمال فنية رائدة من الجرافيتي إلى الأعمال ثلاثية الأبعاد، وكلها تعكس ما يحمله أول إكسبو يقام في العالم العربي من مفاهيم وأفكار من شأنها أن تحدث تغييراً كبيراً وتترك أثراً دائماً.

فاتساقاً مع تواصله المستمر مع المجتمع المحلي، يمنح إكسبو، الفرصة لفنانين محليين وإقليميين لترك بصماتهم على شوارع وأحياء الإمارات بأعمالهم الفنية الرائدة التي تحمل جميعها الشعار الرئيسي «تواصل العقول وصنع المستقبل» الذي يرفعه الحدث الأروع في العالم.

ويلي ذلك سلسلة من ورش العمل، التي سيشرف عليها هؤلاء الفنانون بالتعاون مع أقسام الفنون في الجامعات ومراكز الشباب لتعريف الشباب الموهوبين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و30 سنة بأساليب تطوير المفاهيم، وتقنيات الجرافيتي والطباعة بالستنسيل والأعمال ثلاثية الأبعاد والمجسمات الفنية. وبعد ذلك، سيختار كل واحد من الفنانين المشرفين خمسة متدربين في كل ورشة عمل وسيعمل معهم عن كثب في مرحلة التوجيه لوضع التصور لأعمالهم وإخراج أفكارهم إلى النور.

ويسعى برنامج «حضارة فريجنا» إلى تنفيذ 30 عملاً فنياً بأيدي مواهب شابة- من الإمارات ومن المنطقة- في عدد من الأحياء ذات الأهمية الثقافية والسياحية والتاريخية في المدن الإماراتية. وأثناء الحدث، سيتم عرض هذه الأعمال الفنية أمام الملايين من الزوار في ساحة الوصل على أضخم شاشة عرض في العالم.

قائمة طويلة

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وقالت منال البيات، الرئيس التنفيذي للمشاركة في إكسبو 2020 دبي: «يولي إكسبو 2020 بالغ الأهمية لإشراك أهل الإمارات من مختلف المناطق والخلفيات والجنسيات والأعمار، وإتاحة الفرصة لهم للانخراط معنا في الاستعداد للحدث الأروع في العالم. ويفتح هذا البرنامج الفني المتميز المجال للناس ليكونوا جزءاً من الحدث، بما يعكس قدرة الفن على جمع الناس، ويعزز دور إكسبو باعتباره داعماً للفن والثقافة، ويكرس مكانة الإمارات باعتبارها مركزاً ثقافياً مزدهراً».

ويهدف البرنامج إلى نقل مفاهيم إكسبو السامية لتتراءى للناس في الشوارع والأحياء من خلال أعمال فنية مرئية وملموسة تجسد شعار إكسبو ورسائله النبيلة. ويعد برنامج «حضارة فريجنا» إذاً أحدث المبادرات التي أطلقها إكسبو 2020 ضمن قائمة طويلة من المبادرات الفنية التي تشمل الفنون البصرية والتصميم والحرف والموسيقى، التي ستثري أكثر المحتوى الزاخر الذي أعده منظمو إكسبو لملايين الزوار القادمين من شتى دول العالم.

مصدر إلهام

أحد المشاركين في مشروع «حضارة فريجنا» هو الفنان السعودي وافي البخيت، الذي يرى في هذه المبادرة مصدر إلهام حقيقياً.

وتضيف الفنانة الإماراتية ميثاء دميثان: «نعمل ليكون شعار إكسبو وهو (تواصل العقول وصنع المستقبل) فعلاً لا قولاً، ليس فقط بيننا نحن كفنانين؛ بل مع عموم الناس أيضاً، الذين ستوجه إليهم الدعوة للمشاركة في هذه الأعمال الفنية».

ويستقبل برنامج «حضارة فريجنا» حالياً طلبات التسجيل من الفنانين الشباب الراغبين في المشاركة في ورش العمل التدريبية والطامحين لأن يكون لهم إسهام ملموس في إكسبو 2020 وبصمة بديعة في واحد من شوارع الإمارات وأحيائها.