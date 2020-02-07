الأجانب يعززون مشترياتهم في «البنوك» و«النقل»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيطرت السيولة الهزيلة على تعاملات الأسهم المحلية في أسبوع ثان من الضغوط ل«القيادية» في البنوك والعقار والاتصالات، وسط عمليات تسييل مؤسساتية محدودة، في انتظار ما تسفر عنه نتائج باقي الشركات المدرجة.

وانخفض مؤشر سوق دبي بنسبة أسبوعية 0.75% مع انخفاض شبه جماعي لأسهم العقار، إلى جانب تراجعات «دبي الإسلامي»، والإمارات دبي الوطني، بينما هبط مؤشر أبوظبي 1.34% مع تراجع أبوظبي الأول، واتصالات.

وبالرغم من هذه التراجعات، إلا أن المستثمرين الأجانب (غير العرب) ركزوا في الشراء خلال أسبوع على أسهم البنوك، وتحديداً «الإمارات دبي الوطني»، و«دبي الإسلامي»، و«أبوظبي التجاري»، بالإضافة إلى الأسهم التي تعتبر دفاعية في السوق وهي: «أرامكس»، و«العربية للطيران».

واجتذبت الأسهم سيولة أسبوعية بقيمة 1.5 مليار درهم، منها 771.9 مليون في دبي، و752.6 مليون في أبوظبي.