5 مليارات درهم خطابات الاعتماد من الجهاز المصرفي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت قيمة خطابات الاعتماد التي أصدرها الجهاز المصرفي في الإمارات للمؤسسات والشركات العاملة بها نحو 5 مليارات درهم خلال العام 2019 حسب الإحصائيات التي تضمنها تقرير المصرف المركزي عن حركة التسهيلات المقدمة للقطاعات الاقتصادية في الدولة.

وأظهرت الإحصائيات ارتفاع إجمالي قيمة خطابات الاعتماد التي أصدرتها البنوك إلى نحو 104.765 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر 2019.

ويعد الارتفاع المتواصل لقيمة التسهيلات البنكية عن طريق خطابات الاعتماد مؤشراً على استمرار نشاط القطاعات الاقتصادية غير النفطية خلال العام الماضي.

ووفقاً للمعايير المالية فإن خطاب الاعتماد الذي تقدمه البنوك يعد بمثابة التزام مكتوب بالدفع يتم إصداره من بنك المشتري (المستورد) ويسمى البنك المصدر في حين يسمى البنك المستقبل «بنك البائع».

ويضمن البنك المصدر بموجب هذه الخطابات قيام المشتري بسداد ما عليه من التزام بعملة معينة للبائع نظير قيام البائع بتوريد البضاعة التي تم الاتفاق على توريدها وبالشروط التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين.

(وام)