شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم العالمية في القمة بدعم «محفزات الصين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت الأسهم الأمريكية مسيرتها نحو قمم جديدة، للجلسة الرابعة على التوالي، أمس؛ بفضل بيانات مشجعة عن اقتصاد الولايات المتحدة، وانحسار المخاوف من العواقب المالية لفيروس الصين؛ بعد اتخاذ بكين إجراءات مالية، لدعم الاقتصاد، وتحفيز النمو في مواجهة أزمة انتشار الفيروس غير المسبوقة في البلاد.

وقالت الصين: إنها تعتزم خفض رسوم على بعض السلع الأمريكية بقيمة 75 مليار دولار وبواقع النصف الأسبوع القادم، مما قد يساهم في تحسين أجواء التفاوض بشأن مرحلة ثانية من اتفاق تجاري؛ بعد توقيع اتفاق المرحلة واحد بين البلدين في وقت سابق من العام الجاري.

وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على مستوى قياسي مرتفع في جلسة الأربعاء، وزاد 37.12 نقطة أو 1.13% مسجلاً 3334.71 نقطة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 483.02 نقطة بما يعادل 1.68% ليصل إلى 29290.65 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 40.71 نقطة أو 0.43% إلى 9508.68 نقطة.

الأسهم الأوروبية

وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم إلى مستوى قياسي، أمس الخميس، في الوقت الذي تلقت فيه أسواق الأسهم الدعم من اعتزام الصين خفض رسوم جمركية على سلع أمريكية ومجموعة من إعلانات الأرباح القوية للبنوك.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.27 في المئة بحلول الساعة ‭11:39 ‬ بتوقيت جرينتش. ويتجه المؤشر صوب تحقيق مكاسب لليوم الرابع على التوالي مع تعافيه من عمليات بيع كثيفة شهدها في الأسبوع الماضي. وتصدر مؤشر قطاع البنوك قائمة الرابحين بين القطاعات في المنطقة، بقيادة بنك نورديا الفنلندي، الذي ارتفع سهمه ما يزيد على خمسة في المئة بعد أن فاقت أرباحه للربع الرابع التوقعات.

وزاد سهم سوسيتيه جنرال، ثالث أكبر بنك فرنسي،‭0.91 ‬%؛ بعد أن أعلن عن تسجيل مركز رأسمالي أقوى في نتائج الربع الأخير من العام الماضي.

Advertisements

وارتفع المؤشران الفرعيان لقطاعي الموارد الأساسية والسيارات اللذان يتأثران بالصين نحو ‭0.29 ‬% و0.94% على الترتيب.

المؤشرات الآسيوية

وفي شنجهاي، ارتفع مؤشر البورصة، أمس، 1.72% إلى 2866.51 نقطة، فيما قفز مؤشر البر الصيني 2.38% إلى 23873.59 نقطة، بعد أن قالت الصين إنها ستخفض رسوماً جمركية بواقع النصف على بعض السلع الأمريكية اعتباراً من 14 فبراير/شباط، تزامناً مع تعهدات أمريكية بخفض رسوم على بعض السلع الصينية؛ بعد أن توصل الطرفان إلى اتفاق تجارة جزئي في أواخر الشهر الماضي.

وفي طوكيو، حققت الأسهم اليابانية أكبر مكاسبها في يوم واحد في أكثر من عام، أمس الخميس، في الوقت الذي تعززت فيه معنويات المستثمرين، بفضل خفض الصين لرسوم جمركية على بعض السلع المستوردة من الولايات المتحدة، مما أزاح بعضاً من الأجواء السلبية الناشئة عن تفشي فيروس كورونا السريع الانتشار.

وقفز المؤشر نيكاي القياسي 2.4%، وهو أكبر ارتفاع منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول 2018، إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين عند 23873.59 نقطة.

وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.1 في المئة إلى 1736.98 نقطة، مسجلاً أيضاً أفضل أداء يومي في 13 شهراً. وبلغ حجم التعاملات على المنصة الرئيسية للسوق 3.05 تريليون ين (27.7 مليار دولار) وهو الأعلى منذ 13 ديسمبر/كانون الأول.

وارتفعت جميع القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33، بقيادة القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية. وتصدرت قطاعات التأمين والنفط ومنتجات الفحم والآلات الدقيقة قائمة الأفضل أداء بين المؤشرات الفرعية للقطاعات.

وخالف الاتجاه العام للصعود سهم دينا الذي نزل 9.7 في المئة؛ بعد أن جنبت الشركة التي في شراكة مع نينتيندو 49.4 مليار ين شطباً لأصول مع ضعف أنشطتها للألعاب الإلكترونية في سوق الهواتف المحمولة المتشبع باليابان. (وكالات)