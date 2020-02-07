«كوزمو» تدشن فرعها الـ 37 في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «كوزمو للسفر»، أمس عن خططها للتوسع في الإمارات عبر افتتاح فروع جديدة لها في مواقع رئيسية عبر دبي، في ظل توقعات بتسجيل الدولة زيادة غير مسبوقة لأعداد الزوار خلال الحدث العالمي المرتقب «إكسبو 2020 دبي».

جاء ذلك خلال تدشين «كوزمو» أحدث فرع لها أمس في منطقة الكرامة بدبي، والذي يعد الفرع ال 37 على مستوى دولة الإمارات. وشهد الحفل أيضاً كشف النقاب عن الهوية والشعار الجديدين للشركة، واللذين يعكسان رؤيتها للنمو المستقبلي في الإمارات ومختلف أنحاء المنطقة.

ويهدف التحديث الجديد للهوية المؤسسية للشركة، والذي يتزامن مع احتفالات الذكرى السنوية العاشرة لانطلاقتها، إلى دعم استراتيجية «كوزمو» من خلال مواءمة محفظة منتجاتها المتنوعة وبالتالي توفير قيمة مضافة لعملائها حول العالم.

تم تدشين الفرع الجديد بحضور عادل علي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران ورئيس مجلس إدارة «كوزمو للسفر»، و«جمال عبد الناصر» الرئيس التنفيذي لكوزمو.