«الدار» تستعد لمرحلة تسليم مشاريعها في جزيرتي الريم وياس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أعلنت شركة الدار العقارية أمس، آخر مستجدات مشاريعها قيد التطوير ضمن وجهاتها الرئيسية في أبوظبي. ففي جزيرة ياس، وصلت أعمال إنشاء جميع وحدات الفلل والتاون هاوس البالغ عددها 652 وحدة في مشروع «ياس إيكرز» السكني، إلى المراحل النهائية، وستبدأ الشركة عمليات التسليم على مراحل في نهاية الربع الأول من العام الجاري. ويضم المشروع ملعباً للجولف، ويحظى بإطلالات جميلة على الواجهة المائية في الطرف الشمالي من الجزيرة.

في نهاية 2019، منحت «الدار» عقداً لشركة «هلالكو» لتتولى الشركة بموجبه تصميم وإنشاء البنية التحتية لمشروع «ليا» السكني قيد التطوير، الذي أطلقته الشركة في أبريل 2019 ويضم 238 قطعة أرض ذات موقع استراتيجي إلى الشمال من مشروع «ياس إيكرز».

ويتضمن العقد تمهيد الطرق وتجهيز المرافق الأساسية، إضافة إلى تنفيذ أعمال تنسيق المناظر الطبيعية في الساحات والحدائق العامة. وبفضل موقعه المميز، لقي مشروع «ليا» إقبالاً قوياً عند طرحه، حيث تم بيع جميع الوحدات المعروضة خلال معرض «سيتي سكيب أبوظبي» العام الماضي، وتجاوزت مبيعات المشروع 400 مليون درهم.

وفي جزيرة الريم، تقترب أعمال الإنشاء من الاكتمال في المرحلة الأولى من مشروع «ذا بردجز» السكني التي تتألف من ثلاثة مبانٍ تضم 636 وحدة سكنية، حيث من المتوقع البدء بتسليم الوحدات للعملاء خلال الربع الثاني من العام الجاري. ويقع المشروع على مقربة من أحدث حديقة عامة في العاصمة، ويتألف من ستة أبراج تضم 1272 وحدة سكنية، تتوسطها قناة مائية.

وقال معن العولقي المدير التنفيذي للشؤون التجارية في شركة الدار العقارية: «سجلنا بداية قوية في عام 2020، حيث شارف عدد من مشاريعنا على الانتهاء وسنبدأ بتسليم الوحدات السكنية في عدد من أهم الوجهات وأكثرها إقبالاً في أبوظبي. وسيوفر مشروعا «ذا بردجز» و«ياس إيكرز» لقاطنيهما تجربة راقية وسط مناظر طبيعية خلابة ومرافق تلبي مختلف احتياجات الحياة العصرية.

ويجري العمل على قدم وساق في مشاريعنا المختلفة التي لا تزال قيد التطوير، ونتطلع إلى تسليم مزيد من الوحدات السكنية في العاصمة خلال الفترة المقبلة».

أما في مشروع «الغدير» الواقع قرب المنطقة الواصلة بين أبوظبي ودبي والذي يلبي احتياجات القوى العاملة في المدينتين، فقد اكتمل بناء النماذج الأولية المخصصة للعرض وباتت متاحة أمام الجمهور للمعاينة، بينما انطلقت المرحلة الثانية من أعمال تطوير المخطط الرئيسي للمشروع الذي يراعي مبادئ العيش المستدام.

وتم الانتهاء من بناء شبكات الصرف الصحي وإدارة مياه العواصف إلى حد كبير، كما تم إنجاز أكثر من 50% من أعمال تمديد شبكة أنابيب الغاز.

وفي مشروع «وترز أج» شهدت الأعمال الإنشائية تقدماً ملحوظاً في جميع المباني الموجودة على الشواطئ الشرقية للجزيرة. ويتكون المشروع من 13 مبنى سكنياً متوسط ​​الارتفاع، ويضم وحدات سكنية تتراوح بين استوديوهات وشقق مؤلفة من غرفة نوم أو ثلاث غرف. ويمتاز المشروع بإطلالات مميزة على الواجهة المائية، إضافة إلى مجموعة من المرافق العصرية التي تضم أحواض سباحة خاصة، وصالة رياضية، وممرات على الواجهة البحرية، ومجموعة من المطاعم والمقاهي والمتاجر ومسجداً.

وفي جزيرة الريم يسجل مشروع «ريفلكشن» السكني المؤلف من برجين متجاورين مؤلفين من 374 وحدة سكنية، تقدماً لافتاً في سير الأعمال الإنشائية بعد الانتهاء من وضع الأعمدة الأساسية. ويجري العمل حالياً على تنفيذ أعمال العزل المائي والردم، وتجهيز الرافعات البرجية لبدء المرحلة التالية من البناء.

ومن ناحية أخرى، تخطى سير العمل في مشروع «الريمان» الواقع قرب مطار أبوظبي الدولي الجدول الزمني المحدد له، حيث وصلت أعمال حفر الطرق وعزل مياه العواصف وتركيب الأنابيب إلى مراحل متقدمة. وتم تثبيت 6,452 متراً من الأنابيب حتى اليوم، واستكملت أعمال الصرف الصحي وتركيب الأنابيب وتركيب الفتحات العلوية.

ويحتوي المشروع على قطع أراضٍ سكنية وتجارية أتيحت للشراء لجميع الجنسيات ولقيت إقبالاً كبيراً منذ إطلاقها.