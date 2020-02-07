«إعمار العقارية» و«تبريد»: سنعلم السوق بأي جديد

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أوضحت شركة «إعمار العقارية»، أنها تقوم بشكل مستمر بدراسة خيارات التمويل المختلفة، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تنظيم أنشطتها وتحقيق قيمة مضافة.

وأشارت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، إلى أنها ستقوم بالإعلان عن تفاصيل تلك المعاملات فور الانتهاء من إعدادها. جاء ذلك عقب، الأخبار المتداولة في وسائل الإعلام حول عزم شركة «تبريد» شراء وحدتها لتبريد المناطق.

بدورها، أفادت شركة «تبريد»، أنها مواظبة على استكشاف فرص الاستحواذ في المنطقة، وذلك كجزء من استراتيجيتها لنمو وخلق فائدة لأصحاب المصالح فيها.

وأكدت التزامها بالإفصاح والشفافية المتطلبين من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي، مشيرة إلى أن جميع الإفصاحات ذات الطابع العملياتي الجوهري سيتم إعلام السوق بها فور الانتهاء منها.