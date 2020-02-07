إفصاحات وأخبار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * نقلت «رويترز» عن مصادر قولها، إن «أدنوك» تنظر في طرح سندات قابلة للتحويل إلى أسهم لشركتها «أدنوك للتوزيع»، ضمن خيارات لزيادة الأسهم المعومة للوحدة المدرجة.وأوضحت أن «أدنوك» تعمل مع العديد من المستشارين بشأن الصفقة. ورفضت الشركة التعليق على ذلك.وكانت «رويترز» قد ذكرت في يونيو 2018، أن «أدنوك» تدرس بيع حصة أخرى بنسبة 10% في أعمالها لتوزيع الوقود.

* وافق مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» ـ بالتمرير، أمس ـ على رفع مقترح تعديل النظام الأساسي للشركة من دون ذكر التفاصيل، على أن يعرض المقترح على الجمعية العمومية شريطة موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

* نقلت «بلومبيرج» عن مصادر قولها، إن «مبادلة للاستثمار» تجري محادثات لشراء أصول الرعاية الصحية لشركة «جدوى للاستثمار» في الإمارات. وأوضحت أن «مبادلة» تعمل مع «روتشيلد» لترتيب صفقة محتملة مع الشركة السعودية. وتمتلك جدوى 42% في «يونايتد أيسترن» ومقرها أبوظبي. ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الشركة 800 مليون دولار على الأقل في حال تمت الصفقة.

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* تعقد شركة «طيران أبوظبي» اجتماع الجمعية العمومية في 25 فبراير الجاري للنظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال، عن العام الماضي بقيمة إجمالية 88.95 مليون درهم.

* أكدت مجموعة «جي إف إتش» عدم وجود أي تطورات حدثت مؤخراً من شأنها التأثير في حجم التداول، بخلاف ما تم الإفصاح عنه مسبقاً.

وأوضحت المجموعة أنها لا تمتلك أي معلومات عن أسباب التداول العالي وغير العادي لأسهمها، أمس الأول، في بورصة الكويت.

* يناقش مجلس إدارة شركة «أورينت للتأمين» خلال اجتماعه في 10 فبراير الجاري، مقترح توزيع أرباح بنسبة 20% من رأس مال الشركة نقداً، ومقدارها 100 مليون درهم، إضافة إلى ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر لعام 2019، والتصديق عليها، وغيرها من المواضيع الأخرى.