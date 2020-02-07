«تنسيقي الصناعة» يناقش مستجدات سياسة «المتقدمة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

عقد المجلس التنسيقي للصناعة في الدولة، اجتماعه الخامس والأول للعام 2020، بعد إعادة تشكيله برئاسة سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة.

وناقش الاجتماع مستجدات سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة واستراتيجية الإمارات الصناعية 2030 وبرنامج القيمة الوطنية المضافة، ومنصة الإمارات تصنع «uae-makes» ومواضيع أخرى متعلقة بتحديات القطاع الصناعي. حضر الاجتماع أعضاء المجلس الوكلاء ومديرو العموم للدوائر الاقتصادية بالدولة.

واعتمد مجلس الوزراء إنشاء مجلس تنسيقي للصناعة في الدولة في إطار رؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية الهادفة إلى تطوير اقتصاد تنافسي ومستدام.ويهدف المجلس التنسيقي إلى تطوير أولويات التنمية الصناعية، ضمن رؤية وطنية موحدة قادرة على استيعاب خصوصيات كل إمارة، وضمان الانسجام والتناغم بين مختلف السياسات الحكومية لما فيه خدمة القطاع الصناعي، وضمان التنسيق بين متطلبات التعليم والصناعة، إضافة للحيلولة دون وجود أي تعارض في السياسات بين مختلف الجهات الحكومية.ويعمل المجلس من خلال مهامه واختصاصاته على اعتماد مؤشرات استراتيجية موحدة للأداء في القطاع الصناعي في الدولة، ومتابعة تنفيذها ونشر تقارير دورية لتقييم الأداء الصناعي في الدولة، واقتراح المبادرات والآليات الملائمة لتدعيم التعاون وتبادل التجارب والخبرات والحوار بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة في الشأن الصناعي من جهة، وما بين القطاعين الحكومي والخاص من جهة أخرى.