«سوسيتيه جنرال» يرفع رأس المال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفع بنك «سوسيتيه جنرال»، ثالث أكبر بنوك فرنسا، رأسماله عقب بيع أصول في 2019، وقال أمس الخميس، إنه سيستحدث سياسة جديدة لإثابة المساهمين في 2020، تتضمن احتمال إعادة شراء أسهم.

وتوقع «سوسيتيه جنرال» أن تتحسن الربحية في 2020، لكنه أحجم عن ذكر توقعاته السابقة للعائد على حقوق المساهمين الملموسة عند نسبة تتراوح بين تسعة وعشرة بالمئة في بيانه الصحفي. وبلغ العائد على حقوق المساهمين الملموسة للبنك 6.2% في 2019.

وارتفعت إيرادات سوسيتيه جنرال 4.8% في الربع الرابع من العام الماضي إلى 6.21 مليار يورو (6.8 مليار دولار)، بينما انخفض صافي الربح 4.6% إلى 654 مليون يورو.

وزادت نسبة حقوق حملة الأسهم العادية من المستوى الأول، وهو معيار أساسي للمتانة المالية، إلى 12.7% في نهاية ديسمبر/كانون الأول، من 12.5% في نهاية سبتمبر/أيلول. (رويترز)