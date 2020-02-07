منطقة التجارة الحرة.. محور اجتماع «الاقتصادي العربي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شاركت الإمارات في أعمال الدورة الوزارية ال 105 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي التي عقدت أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، بحضور أحمد أبوالغيط الأمين العام للجامعة العربية الذي قال أن غياب استراتيجية فاعلة وشاملة للتعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدان العربية أضاع فرصاً متعددة لتحقيق عوائد التنمية المنشودة. كما حضر الاجتماع وزراء الاقتصاد والمالية العرب أو من يمثلهم. مثل الدولة بالاجتماع نيابة عن وزير الاقتصاد، المستشار محمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد.أكد شلواح أهمية اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لتعزيز التعاون العربي المشترك، كونه يناقش أهم الملفات الاقتصادية والاجتماعية. وقال في تصريح ل«وام» إن التحدي الاقتصادي من أبرز التحديات التي تواجه العديد من بلدان المنطقة في ظل ما تشهده من أوضاع غير مستقرة.وأضاف أن وزراء الاقتصاد والمالية العرب ناقشوا إعداد الملفات الاقتصادية والاجتماعية للقمة العربية العادية القادمة، إضافة إلى بحث مجمل قضايا العمل العربي الاقتصادي والاجتماعي المشترك.

تنفيذ القرارات

وأوضح أن الوزراء استعرضوا متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الإفريقية في دورتها الرابعة «مالابو غينيا الاستوائية 2016» والإعداد للقمة الخامسة في جوانبها الاقتصادية.

وقال إن موضوع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى كان محور أعمال الدورة الحالية للمجلس.. مشيراً إلى أن الوزراء بحثوا تطورات الاتحاد الجمركي العربي وما توصلت إليه اجتماعات اللجان الفرعية في هذا الشأن، إضافة إلى بنود اقتصادية واجتماعية أخرى.

وأضاف شلواح أن الملف الاجتماعي للمجلس تضمن مناقشة عدد من الموضوعات التي تمثل أولوية للعمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، منها مختلف مجالات التعاون العربي - الدولي في المجالات الاجتماعية الدولية، لاسيما فيما يتعلق بالتعاون العربي الهندي، والعربي الصيني، وذلك في مجالات الصحة والتربية والتعليم والثقافة وحوار الحضارات والمرأة، وغيرها من المجالات ذات الصلة بالعمل الاجتماعي التنموي.

القمة القادمة

وأكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أهمية أن يتضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع للقمة العربية القادمة، مبادرات ومشروعات اقتصادية واجتماعية وتنموية، تعود بالأثر والنفع المباشر على المواطن العربي الذي أثقلته أعباء الحياة، وسط كم من الصراعات متعددة المنطلقات، سياسياً وأمنياً واقتصادياً وحتى فكرياً.

وقال أبو الغيط في كلمته في الدورة: «آن الأوان أن ننظر نظرة فاحصة للعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، كي نقيم أثره ومدى فاعليته في تحقيق النتائج المرجوة منه، فليس من المفترض أن تكون اجتماعاتنا مجرد حلقة روتينية في منظومة العمل العربي، بل يتعين أن تكون حجر زاوية وركناً أصيلاً في تفعيل هذه المنظومة وإخراجها على النحو الذي أنشئت من أجله».

وأكد ضرورة الإصلاح وأهمية التطوير المستمر في آلية العمل، مشيراً إلى أن الأحداث المتلاحقة التي شهدتها المنطقة العربية خلال الأعوام الماضية، أثبتت أن المبادرات والمشروعات التقليدية لن تؤتي ثمارها إذا بقيت على حالتها التقليدية في هذا العصر سريع التغير.

وقال إن الواقع يفرض علينا ابتكار مشروعات تنموية رائدة وحيوية ومؤثرة، بالتوازي مع الانتباه إلى التحديات المتلاحقة التي نعانيها في الأجل المنظور.(وام)