شكرا لقرائتكم خبر عن أعلى إيرادات سنوية في تاريخ «إل جي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت «إل جي إلكترونيكس» عن نتائج مالية قوية حيث شهدت تسجيل إيرادات قياسية بلغت 53 مليار دولار مدفوعة بارتفاع المبيعات، ما يعكس الطلب المرتفع على الأجهزة المنزلية والنمو القوي، وإنشاء فئة المنتجات. واختتم العام 2019 بتسجيل أرباح تشغيلية 2.07 مليار دولار على الرغم من انخفاضها 10% عن عام 2018، ويعزى ذلك إلى زيادة الاستثمارات في التسويق والتقنيات المستقبلية.

وارتفعت إيرادات الربع الرابع إلى 13.65 مليار دولار بارتفاع 1.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، وبنسبة 2.3% عن الربع السابق، في حين بلغت إيرادات التشغيل الفصلية 86.5 مليون دولار بارتفاع 34.4% عن الربع الأخير من عام 2018.

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