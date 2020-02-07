تصرفات عقارات دبي تتجاوز 5 مليارات درهم في أسبوع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 5.1 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة الأسبوع الماضي تسجيل 826 مبايعة بقيمة 2.5 مليار درهم، منها 94 مبايعة للأراضي بقيمة 1.4 مليار درهم و732 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.1 مليار درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.6 مليار درهم منها 136 رهن أراض بقيمة 2.4 مليار درهم و201 رهن فلل وشقق بقيمة 200 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 430 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 228 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 700 مليون درهم في منطقة المركز التجاري الأولى، تليها مبايعة بقيمة 236 مليون درهم في منطقة القرهود ثم مبايعة بقيمة 75 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وقد تصدرت منطقة الثنية الخامسة، المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 119 مليون درهم وثالثة في نخلة جميرا بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 62 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 21 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 90 مبايعة بقيمة 213 مليون درهم، وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 71 مبايعة بقيمة 92 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 68 مبايعة بقيمة 48 مليون درهم.