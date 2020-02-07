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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «إنفينيتي» و«أبوظبي التجاري» يشتركان في تقديم عرض استثنائي
تاريخ النشر: 07/02/2020
أعلنت العربية للسيارات، عن الدخول في علاقة تعاون مع بنك أبوظبي التجاري، لتقديم عرض حصري صمم خصيصاً لعملاء البنك خلال الفترة من 6 حتى 8 فبراير الجاري، عند شراء أي طراز من إنفينيتي.
ويدعو بنك أبوظبي التجاري عملاءه الذين يتطلعون لبدء عامهم الجديد بطريقة مميزة وامتلاك سيارة جديدة من «إنفينيتي»، إلى الاستفادة من هذا العرض الفريد الذي سيحصلون من خلاله على سعر أفضل لسياراتهم القديمة، بمبلغ يزيد على 15 ألف درهم من القيمة السوقية، بغض النظر عن طرازها أو سنة صنعها، عند استبدالها بأخرى جديدة من «إنفينيتي»، إضافة إلى حصولهم على التأمين والخدمة لمدة عامين مجاناً، والضمان طويل الأمد لخمس سنوات.
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