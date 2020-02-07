«الإمارات الإسلامي» يطلق حملة ترويجية لمتعاملي «كنوز»

دبي: ”الخليج 365”

أطلق «الإمارات الإسلامي»، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية في دولة الإمارات، حملة ترويجية لحساب التوفير «كنوز» تستمر حتى 30 إبريل 2020، وتتيح لحاملي الحساب فرصة الفوز ب 6 جوائز نقدية كبرى تبلغ قيمة الواحدة مليون درهم. بالإضافة إلى 3 سيارات «تيسلا» .

وتشمل الحملة الترويجية متعاملي حساب «كنوز» الحاليين والجدد، حيث يؤهلهم كل متوسط رصيد قدره 5 آلاف درهم يحتفظون به في حسابهم لفرصة واحدة للدخول في السحب الشهري على إحدى الجوائز الكبرى. ويحظى المتعاملون أيضاً بفرصة الفوز بإحدى الجوائز النقدية الأسبوعية وقيمة كل منها 50 ألف درهم.

وقال فريد الملّا، نائب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: يطيب لنا في «الإمارات الإسلامي» من جديد إطلاق هذه الحملة الترويجية الجديدة التي تكافئ حاملي حساب «كنوز» وتشجعهم على ادخار المزيد من المال.