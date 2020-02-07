تراجع الطلبيات الصناعية الألمانية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات أمس الخميس انخفاض الطلبيات الصناعية الألمانية على غير المتوقع في ديسمبر/‏ كانون الأول بفعل ضعف الطلب من دول أخرى في منطقة اليورو، ما يشير إلى أن تراجع التصنيع سيواصل كبح النمو الكلي في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال مكتب الإحصاءات إن عقود شراء السلع المصنعة في ألمانيا تراجعت بنسبة 2.1٪ عن الشهر السابق. وكان هذا أكبر تراجع منذ فبراير/‏ شباط ومقارنة مع متوسط توقعات لرويترز بزيادة قدرها 0.6٪. (رويترز)