الاقتصاد

تراجع الطلبيات الصناعية الألمانية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الطلبيات الصناعية الألمانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل


متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات أمس الخميس انخفاض الطلبيات الصناعية الألمانية على غير المتوقع في ديسمبر/‏ كانون الأول بفعل ضعف الطلب من دول أخرى في منطقة اليورو، ما يشير إلى أن تراجع التصنيع سيواصل كبح النمو الكلي في أكبر اقتصاد في أوروبا.
وقال مكتب الإحصاءات إن عقود شراء السلع المصنعة في ألمانيا تراجعت بنسبة 2.1٪ عن الشهر السابق. وكان هذا أكبر تراجع منذ فبراير/‏ شباط ومقارنة مع متوسط توقعات لرويترز بزيادة قدرها 0.6٪. (رويترز)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع الطلبيات الصناعية الألمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا