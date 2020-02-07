40 ملياراً قيمة العلامات التجارية لـ 3 بنوك إماراتية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد البشير

بلغت قيمة العلامات التجارية لأكبر ثلاثة بنوك في الدولة مجتمعة 11 مليار دولار (40 مليار درهم).

وحلّ 11 بنكاً إماراتياً في قائمة «براند فاينانس» لأعلى 500 علامة تجارية مصرفية قيمة في العالم لعام 2020. وارتفع بنك الإمارات دبي الوطني 12 مرتبة عن تصنيف العام الماضي إلى المركز ال68 عالمياً في القائمة، حيث شهدت قيمة علامته التجارية نمواً بنسبة 2.2% لتصل إلى 4.130 مليار دولار، وحصل على تصنيف قوي عند درجة «AA+».

كما ارتفع تصنيف بنك أبوظبي الأول 8 مراتب إلى المركز ال71 عالمياً، محققاً نمواً بنسبة 3.6% في قيمة علامته إلى 4.02 مليار دولار، ليحصل على تصنيف «AA».

وجاء بنك أبوظبي التجاري في المركز ال98، صعوداً من المركز 131 في العام الماضي، وحقق نمواً مذهلاً بلغ 40.6% في قيمة علامته التجارية لتصل إلى 2.667 مليار دولار، وحصل على تصنيف «AA».

وحافظ البنك الصناعي والتجاري الصيني على تصنيفه أفضل علامة تجارية مصرفية وتجاوزت قيمة علامته حاجز ال80 مليار دولار، كما لا تزال البنوك الصينية تتصدر المراكز الأربعة الأولى، (التعمير الصيني 62.6 مليار دولار، الزراعي الصيني 54.65 مليار دولار، وبنك الصين 50.63 مليار دولار).

وجاء بنك «ويلز فارجو» الأمريكي خامساً ب40.88 مليار دولار، يليه «بنك أوف أمريكا» بقيمة 35.36 مليار دولار، ومجموعة «سيتي» ب33.23 مليار دولار.

وانخفض إجمالي قيمة العلامات التجارية لأكبر 500 بنك من 1.36 تريليون دولار في عام 2019، إلى 1.33 تريليون دولار هذا العام، لأول مرة منذ العام 2009.



الترتيب في القائمة



* دبي الإسلامي 130

* أبوظبي الإسلامي 196

* راك بنك 246

* المشرق 271

* الإمارات الإسلامي 324

* دبي التجاري 356

* بنك الفجيرة الوطني 414

* نور بنك 480