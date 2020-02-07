اليوان يرتفع.. والذهب يتراجع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع اليوان الصيني والدولار الأسترالي، أمس؛ بعد أن خفضت الصين الرسوم الجمركية. وتقدم اليوان 0.2% إلى 6.9601 للدولار، وصعد الدولار الأسترالي 0.2% إلى 0.6759 دولار أمريكي. فيما نزل الين الياباني لأدنى مستوى في أسبوعين عند 109.95 للدولار.

وواصل مؤشر الدولار مكاسبه مقابل الجنيه الاسترليني، ليربح 0.1% إلى 1.2977 دولار للاسترليني، بينما استقر عند مستوى يقل قليلاً فحسب عن أعلى مستوى في شهرين مقابل اليورو عند 1.0996 دولار.

ونزل البات التايواني نحو 2% منذ 20 يناير/‏كانون الثاني، بينما واصل الدولار السنغافوري هبوطه منذ تكبد أكبر خسارة في عامين أول أمس الأربعاء.

إلى ذلك انخفضت أسعار الذهب، 0.2% إلى 1553.12 دولار للأوقية. وتقدم البلاديوم 0.5% إلى 2443.70 دولار للأوقية، وزادت الفضة 0.3% إلى 17.65 دولار. (رويترز)