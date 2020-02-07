الإمارات أقل إلحاحاً في الحاجة للإصلاح المالي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

لفتت دراسة حديثة من صندوق النقد الدولي إلى أهمية أن تتحضر الإمارات ودول مجلس التعاون لمرحلة ما بعد النفط مع التغييرات المتوقعة في أسواق النفط العالمية في ظل تنامي المخاوف المتعلقة بالتغير المناخي ما ينعكس على القرارات السياسية والأنشطة التجارية. وتتوقع الدراسة تباطؤ نمو الطلب تدريجياً على النفط خلال العقدين المقبلين.

وقالت إن الإمارات والدول التي لديها مدخرات وأصول خارجية ضخمة في وضع أفضل من غيرها من دول المنطقة، وإن الحاجة للمضي قدماً في خطط الإصلاح المالي أقل إلحاحاً بالنسبة للدولة التي مضت قدماً على مسار الإصلاح وتنويع قاعدة الموارد الاقتصادية بالفعل منذ وقت طويل.

وتوقع الصندوق أن تشهد المرحلة القادمة تواصل جهود خفض استهلاك الوقود الأحفوري في الوقت الذي تسهم فيه التكنولوجيا المتطورة في تعزيز إنتاج النفط، وتنامي الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة، ما يضغط على الأسواق وعلى الدول المنتجة للنفط ومنها دول مجلس التعاون التي تنتج خمس الإنتاج العالمي من النفط.

وقالت الدراسة إن دول المنطقة بذلت جهوداً لإصلاح أنظمتها المالية لكن هناك حاجة للإسراع في هذه الخطى في مواجهة التغيرات المتواصلة في أسواق النفط العالمية. وأبرزت الدراسة عدداً من الإصلاحات منها تعزيز جهود تنويع قاعدة الموارد والنمو الاقتصادي في دول المجلس، إضافة إلى خفض الإنفاق الحكومي وتعزيز العائدات غير النفطية.وقال الصندوق إن استمرار الوضع الحالي يمكن أن يشكل تهديداً حقيقياً لثروات دول المنطقة في ال 15 عاماً المقبلة. وتقدر ثروات دول المنطقة بحوالي تريليوني دولار في الوقت الحاضر.

وتبعاً لدراسة أجراها الصندوق (مع افتراض متوسط سعر نفط 55 دولاراً للبرميل) يتعين على دول المنطقة للحفاظ على الاستدامة المالية على المدى الطويل أن تخفض نسبة العجز المالي غير النفطي من متوسط 44% من إجمالي الناتج غير النفطي إلى عدد من رقم واحد وسطي بحلول 2060.

وبحسب تقديرات الصندوق أدى تراجع أسعار النفط خلال الفترة من 2014 وحتى 2018 إلى نقل ثروة تقدر بحوالي 6.5 تريليون دولار من الدول المصدرة إلى الدول المستوردة للنفط.

من جهة أخرى لفت التقرير إلى أن إيقاع تأثير تراجع الطلب على النفط، وبالتالي الأسعار، أقل على دول المنطقة مقارنة بغيرها.