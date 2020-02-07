شكرا لقرائتكم خبر عن مساهم أمريكي في «دويتشه بنك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فتح «دويتشه بنك» ذراعيه ل «كابيتال جروب» ومقرها في لوس أنجلوس، كاشفاً عن شرائها حصة 3.1% وأنها الآن من أكبر المساهمين في البنك الألماني. والاستثمار الكبير بمثابة تصويت على الثقة في أكبر بنك في ألمانيا والذي تكبد في السنوات الأخيرة خسائر حادة كما عانى فضيحة. وارتفعت أسهم «دويتشه بنك» 4.2%.

ويعزز هذا الاستثمار حصص مؤسسات أمريكية في البنك حيث تملك «بلاك روك» 4.49% و«هدسون إكزيكيتيف كابيتال» 3.14%.(رويترز)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مساهم أمريكي في «دويتشه بنك» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.