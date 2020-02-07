المنصوري: 15.2 مليار درهم التبادل التجاري بين الإمارات والسنغال خلال 8 سنوات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن العلاقات الثنائية بين الإمارات والسنغال هي علاقات حيوية ومتنامية في مختلف المجالات وتقف على أسس متينة من الأخوة والتعاون والمصالح المشتركة، مشيراً إلى أن الجوانب الاقتصادية والتجارية تمثل ركيزة رئيسية من ركائز العلاقات القوية بين الجانبين.

وقال في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام» إن قيادتي البلدين أعربتا بصورة واضحة عن الرغبة المشتركة في الحفاظ على زخم الشراكة وتطوير آفاق التعاون بين البلدين بصورة مستمرة وبما يخدم خططهما التنموية وتطلعاتهما نحو التقدم والازدهار.

وأوضح المنصوري أن الزيارة الحالية للرئيس مكي سال إلى دولة الإمارات هي محطة جديدة ومهمة في تعزيز علاقات البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي تأتي امتداداً لتبادل الزيارات والوفود بصورة نشطة خلال السنوات الماضية. مؤكداً أن من شأنها إعطاء دفعة إيجابية لقنوات التعاون والشراكة في القطاعات التي تحتل الأولوية على أجندة التنمية الاقتصادية للجانبين. وقال إن التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين تعطي مؤشراً واضحاً للنمو المطرد في علاقات البلدين حيث بلغ إجماليها خلال النصف الأول من عام 2019 نحو 1.25 مليار درهم بنسبة نمو بلغت نحو 4.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018. مشيراً إلى أن الصادرات غير النفطية من دولة الإمارات إلى السنغال خلال الفترة نفسها بلغت نحو 174 مليون درهم بنمو بلغت نسبته أكثر من 27% مقارنة بالنصف الأول من عام 2018 كما نمت الواردات خلال فترة المقارنة نفسها بنسبة 6.6%. وأضاف أنه خلال الفترة الزمنية الممتدة من عام 2013 حتى 2018 حقق التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نمواً بنسبة نحو 39%، وذلك ارتفاعاً من 1.656 إلى 2.298 مليار درهم مع ارتفاع الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى السنغال خلال الفترة ذاتها من 192 إلى نحو 254 مليون درهم وبنسبة نمو وصلت إلى 32%.. مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات والسنغال خلال 8 سنوات «2011 -2018» بلغ 15.2 مليار درهم. (وام)