الاقتصاد

الصين تقر خفضاً مفاجئاً على رسوم سلع أمريكية بـ 75 مليار دولار

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الصين بشكل مفاجئ، أنها خفضت بمقدار النصف، الرسوم الجمركية العقابية على ما قيمته 75 مليار دولار من السلع الأمريكية المستوردة اعتباراً من الرابع من فبراير/‏شباط، وذلك بعد شهر على توقيع بكين وواشنطن هدنة في حربهما التجارية.
وسيطال الخفض رسوماً بنسبة 5 و10% فرضت على أكثر من 1700 سلعة في سبتمبر/‏أيلول، وفقاً للجنة الرسوم الجمركية في مجلس الدولة الصيني.
وتشمل السلع التي فرضت عليها رسوم بنسبة 10%، ثمار البحر الطازجة والدواجن، وفول الصويا. وتطبق الرسوم المشددة أيضاً على سلع مثل مصابيح التنغستن المستخدمة لأغراض علمية وطبية، وكذلك على بعض أنواع الطائرات.
ويهدف القرار إلى «تشجيع التطوير الصحي والمستقر للعلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية الأمريكية» وفق بيان اللجنة.

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