السعودية توقع عقد دراسة أولية لمشروع «هايبرلوب وان»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: ”الخليج 365”

وقعت وزارة النقل السعودية عقداً مع شركة «فيرجن هايبرلوب وان»؛ لدراسة أولية حول استخدام تكنولوجيا «هايبرلوب» في مجال نقل الركاب والبضائع في المملكة، إضافة إلى إجراء بحوث مشتركة في علوم وتقنيات ال«هايبرلوب»، وتبادل الزيارات الفنية للمسؤولين والمختصين في مجال النقل، ويأتي المشروع ضمن أهداف وزارة النقل للتخطيط المستقبلي لأنظمة النقل الحديثة، وكذلك استقطاب التقنية الحديثة؛ لتسهيل وتوفير عدة أنماط ذكية للتنقل.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة «فيرجن هايبرلوب وان»: «سوف تواصل التكنولوجيا دورها الحيوي في تحقيق التقدم والتحوّل لاقتصاد السعودية، ومن هذا المنطلق، فإننا نحرص في «فيرجن هايبرلوب وان» على مواصلة القيام بدورنا؛ من خلال تقنيتنا المتطورة؛ للإسهام بصياغة مستقبل المملكة». وأضاف: «في هذا الصدد، فإننا ووزارة النقل في المملكة العربية السعودية على ثقة بأن تكنولوجيا «هايبرلوب» سوف تشكّل حجر الزاوية في تحقيق التحوّل في طريقة تنقل الركاب والبضائع بالمملكة، والإسهام في بلورة التطلعات التي تتضمنها «رؤية 2030»».