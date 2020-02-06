شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يزور جامعة المنصورة ويتفقد أعمال إنشاء مجمع الإبداع التكنولوجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبحضور الأستاذ الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، بتفقد أعمال إنشاء مجمع الابداع التكنولوجي بجامعة المنصورة والذي يأتي في اطار تنفيذ خطة الدولة لنشر مجمعات الإبداع التكنولوجي في كافة جامعات الجمهورية، حيث تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حالياً بإنشاء 6 مجمعات في جامعات المنصورة، وسوهاج، والمنوفية، والمنيا، وجنوب الوادي، أسوان، على أن يتم الانتهاء من 6 مجمعات أخرى خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأجرى وزير الاتصالات حوار مفتوح مع عدد من الشباب من رواد الأعمال وبحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والأستاذ الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، والسادة عمداء الكليات بالجامعة، عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندسة هالة الجوهرى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة ايمان عاشور مدير المعهد القومي للاتصالات، والدكتورة هبة صالح مدير معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة عبير شقوير مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسؤلية والخدمات المجتمعية، والمهندسة شرين الجندي مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمناطق التكنولوجية والساده عمداء الكليات بجامعة المنصورة.

وأكد الدكتور عمرو طلعت بأن هذه المجمعات تهدف إلى تمكين الإبداع وريادة الأعمال من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويتم من خلالها تقديم دورات تدريبية للشباب متخصصة فى علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وكذلك توفير برامج لرعاية الإبداع وتحفيز الفكر الخلاق؛ مشيرا إلى حرص الوزارة على تبنى التكنولوجيات المتقدمة وتطويعها لتحقيق التنمية الشاملة وذلك فى إطار استراتيجية بناء مصر الرقمية والتى ترتكز على محورين رئيسيين هما تحقيق التحول الرقمى واعداد الكفاءات الرقمية.

وأوضح الدكتورعمرو طلعت أنه تم اعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الإصطناعي بالتعاون مع وزارة التعليم العالى، وأنه سيتم التعاون مع الجامعة في مجال الذكاء الإصطناعى والتطبيقات والتى سوف يكون لها مردود تنموي لمصر فى عدد من المجالات مثل الزراعة والصناعة والرى والتخطيط الاقتصادى والصحة، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى من خلال البرامج والمبادرات المختلفة لبناء الإنسان المصرى عبر معاهد التدريب التابعة لها إلى اعداد المهارات الرقمية فى عدد من التكنولوجيات المتقدمة ومضاعفة اعداد المتدربين فيها.

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وأضاف الوزير أنه يتم الآن تنفيذ خطة قومية لنشر شبكة الألياف الضوئية في أنحاء الوطن وتطوير الخدمات الحكومية وتحويلها إلى خدمات رقمية، حيث تم البدء في تنفيذ مشروع يستهدف ربط كافة المباني الحكومية والتى يبلغ عددها نحو 33 ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية بهذه الشبكة، وذلك خلال 36 شهرا، وبتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه وتضم المرحلة الأولى من المشروع ربط 5 آلاف مبنى حكومى، مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاق ثلاث حزم من الخدمات الحكومية الرقمية خلال نهاية الربع الأول من العام وهم خدمات التموين والتوثيق الإلكترونى والمرور.

وقام الوزير والسيد رئيس جامعة المنصورة بزيارة مركز تقنية الاتصالات والمعلومات بجامعة المنصورة، الذى كان له دورا بارزا فى فوز الجامعة بالمركز الأول فى المسابقة التى عقدت لهذا الغرض على مستوى الجامعات المصرية نهاية 2019، وتم اختيارها كأفضل جامعة في مجال التحول الرقمى، حيث يقوم المركز منذ بدء تفعيل نشاطه فى عام 2018 بتطبيق نظم معلومات الإدارة الذكية، وميكنة أعمال الجامعة وتحويلها للأداء الإلكتروني.

وأجرى الوزير ورئيس جامعة المنصورة جولة تفقدية لمشروع العلاج عن بعد داخل مستشفى الباطنة التخصصي الجامعى، والذى يهدف إلى ربط الوحدات الصحية فى الأماكن البعيدة والفقيرة بالمستشفيات الجامعية الكبرى، لكي يتمكن مواطنو هذه المناطق من تلقى العلاج على أيدى كبار الأطباء والاستشاريين المتخصصين في هذه المستشفيات دون الحاجة الى انتقال المريض ذاتياً الى المستشفى، وتقوم المستشفي الباطنى بجامعة المنصورة كذلك بتقديم الاستشارات الطبية للوحدات الصحية بمحافظتي المنيا ودمياط، وتُعد المستشفى احد المستشفيات الأربعة المدرجة بالمحافظة لتقديم خدماتها للعديد من الوحدات الصحية بالمناطق الفقيرة والنائية.

الجدير بالذكر أن هذا المشروع يعتمد بشكل أساسي على تفعيل تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير الخدمات الطبية بالمستشفيات الجامعية بهدف التخفيف على المواطنين والحصول علي خدمة طبية متميزة دون الحاجة الى الانتقال الى المستشفى، حيث تمكن تكنولوجيا التشخيص والعلاج عن بُعد المريض من التواصل مباشرة مع الأطباء المتخصصين بالمستشفيات الكبري، ويتم ذلك من خلال أجهزة طبية رقمية متطورة كأجهزة السونار، وقياس نبضات القلب وغيرها من الأجهزة التشخيصية التي تمكن الاستشاري من دراسة تفاصيل حالة المريض بشكل واضح، بالإضافة إلى استخدام تقنية الفيديو كونفرنس.