شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" ينخفض أدننى 55 دولارا..والخام الأمريكي يستقر إيجابياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء أسعار النفط خلال تعاملات اليوم حيث زاد "برنت" من خسائره بينما استقر الخام الأمريكي على نحو إيجابي في ظل ضغوط من ارتفاع الدولار أمام اغلب العملات الرئيسية والقلق بشان الطلب العالمي.



وذكر صندوق النقد الدولي في توقعات حديثة بان الطلب العالمي على النفط سوف يصل ذروته إلى 115 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040.



ووتترقب الأسواق احتمالية تدخل "أوبك" والمنتجين المستقلين بتعميق خفض الإنتاج ردا على تباطؤ الطلب نتيجة تفشي فيروس "كورونا".

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وأكدت الصين ارتفاع حالات الوفاة ببفيروس كورونا إلى أكثر من 500 حالة بينما أصيب أكثر من 25 ألفاً.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 98.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.5 نقطة وأققل مستوى عند 98.2 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 18:58 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 50.7 دولار للبرميل، وسجل اعلى سعر اليوم عند 52.2 دولار وأقل سعر عند 50.2 دولار.



واننخفض "برنت" بنسبة 0.9% إلى 54.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 56.5 دولار وأقل سعر عند 54.2 دولار.