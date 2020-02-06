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الطاقة تتصدر 17 جهة تنفيذية لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

نظم برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية حفل تكريم لأبرز إنجازات الجهات التنفيذية للبرنامج لعام 2019، والتي أسهمت في استغلال الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي الاستراتيجي للسعودية، بحضور وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ووزير النقل المهندس صالح الجاسر، وقادة الجهات التنفيذية للبرنامج.

وكرم البرنامج 17 جهة تنفيذية للبرنامج تصدرتها وزارة الطاقة، حيث حققت مستهدف زيادة القدرة الإنتاجية الغازية للسعودية في 2019 إلى 16.5 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، وكذلك إطلاق 6 مشاريع للطاقة المتجددة وتشغيل محطة سكاكا للطاقة الشمسية، وتحقيق مستهدف رفع كفاءة توليد الكهرباء للسعودية إلى 39%.

الجهات المكرمة: