شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع مع بحث أوبك إجراءات مواجهة الفيروس والان نبدء بالتفاصيل
وانخفضت عقود خام برنت 88 سنتا إلى 54.40 دولاراً للبرميل، في حين نزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 29 سنتاً لتسجل 50.46 دولاراً.
وتلقّت الأسعار رغم هذا الانخفاض بعضاً من الدعم، متأثرة بحالة التفاؤل حيال انحسار توترات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، حيث أكدت الصين أنها ستقلص إلى النصف رسوماً إضافية فُرضت على 1717 سلعة أمريكية العام الماضي بعد توقيع اتفاق تجارة المرحلة 1 بين البلدين.
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