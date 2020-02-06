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إلزام منتجات التوصيلات والأفياش والأسلاك الكهربائية بعلامة الجودة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

وافق مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على رفع مستوى إجراءات المطابقة الإلزامية على منتجات التوصيلات الكهربائية والأسلاك الكهربائية والأفياش، والإلزام بمستوى المطابقة الخامس بدلا من الثالث، والمتمثل في الحصول على علامة الجودة السعودية لتلك المنتجات كشرط أساسي للسماح بتداولها في السوق.

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وأوضحت هيئة المواصفات أن هذا الإجراء يأتي استمرارا لجهودها في تعزيز إجراءات رفع معدلات السلامة والجودة في المنتجات المتداولة بالسوق، مشيرة إلى أنه سيواكب الإلزام بعلامة الجودة رفع مستوى المتطلبات الفنية للتوصيلات والأفياش، خاصة فيما يتصل بمقاومة الاحتراق والاشتعال،ومقاومة الانكسار، إلى جانب تحمل الحرارة، وفقا للمواصفات الدولية المعتمدة في هذا الشأن.

وأشارت الهيئة إلى أن مجلس إدارتها قرر الإلزام بعلامة الجودة على منتجات التوصيلات الكهربائية بعد ستة أشهر من نشر القرار في الجريدة الرسمية، فيما سيطبق الإلزام بالعلامة على منتجات الأسلاك والأفياش الكهربائية بعد سنة من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.

وارتفعت نسبة المصانع الحاصلة على تراخيص باستخدام علامة الجودة من الهيئة في 2019 بمعدل 48% عن عام 2018، حيث بلغ إجمالي عدد المنشآت الحاصلة على الترخيص باستخدام علامة الجودة في السعودية وخارجها 540 منشأة، وبلغ عدد التراخيص السارية لها 666 ترخيصا، إضافة إلى وجود 252 طلب ترخيص تحت الدراسة بنهاية 2019، وتم إصدار 287 ترخيصا جديدا خلال 2019.