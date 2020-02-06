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«سكني» يقدم عروضا خاصة لمنسوبي مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

وقع نائب الرئيس التنفيذي لمدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية عبدالله بن زرعه، والمشرف على الإسكان المؤسسي بوزارة الإسكان المهندس عبدالله بن سعيد اتفاقية تعاون بين برنامج «سكني» ومدينة سلطان بن عبدالعزيز، يتولى من خلالها البرنامج تقديم خدمات سكنية لمستحقي الدعم السكني من منسوبي مدينة سلطان بن عبدالعزيز.

وتأتي الاتفاقية في إطار مهام إدارة الإسكان المؤسسي التي استحدثتها وزارة الإسكان للعناية بمنسوبي الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة الكبرى، وتوفير التسهيلات لتملك المسكن الأول.

وتتضمن الاتفاقية تقديم عروض خاصة لمنسوبي المدينة، وتوفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري على 14 ألف ريال، ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، دعم كامل للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل الذي يصل إلى 500 ألف ريال، والإعفاء أو التخفيض للرسوم الإدارية.