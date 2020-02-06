شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للمطارات: زيادة الحركة الجوية بنسبة 14.3% مقارنة بعام 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الطيار عادل محجوب ، رئيس الشركة المصرية للمطارات الاجتماع التنفيذى لمديرى المطارات، مؤكدا أهمية هذا الاجتماع الدورى للحفاظ على التواصل الدائم بين المطارات والقطاعات المختلفة المعنية بمتطلبات كل مطار مما يؤدى إلى سرعة الانتهاء من الأعمال المطروحة والاستفادة من جميع الأفكار والمقترحات التى تصب فى نهاية الاجتماع فى المصلحة العامة للشركة.

وخلال الاجتماع استعرض قطاع المطارات الحركة الجوية فى المطارات وأوضح زيادة الحركة الجوية بنسبة 14.3 % مقارنة بعام 2018 وهى نسبة مبشرة، كما استعرض نسبة حركة الجنسيات التى تعتبر مؤشر هام لتحديد إحتياجات الجنسيات المختلفة وتلبية احتياجات الراكب المتوقعة و اوضحت الإحصائيات عن تزايد حركة الجنسيات فى جميع المطارات من أوكران ،إيطالين، ألمان ،فرانساويين اسبان ويابانيين وخاصة مطار الغردقة ويشير ذلك الي أنه مطار واعد ومحط دراسة لمزيد من جذب السياحة ، وعن مطارى الأقصر وأسوان فقد كانت نسب الزيادة بهم غير مسبوقة وذلك نتيجة لحملات وزارة السياحة الناجحة ودعمهم فى جلب السياحة لتلك المدن.

وأكد محجوب ،على أهمية الوقوف على الاحتياجات والمتطلبات لكل مطار لتطبيق خطة التطوير وعرضها على رؤساء القطاعات المختصة للوصول إلى الحلول المناسبة وتذليل كافة العقبات ووضع توقيت زمنى محدد للانتهاء من أعمال التطوير وكذلك متابعة خطوات التنفيذ من قبل جميع مديرى المطارات والقطاعات المختلفة بالشركة، وذلك فى إطار توجيهات وزارة الطيران المدنى بالإهتمام بتطوير المطارات وبنيتها التحتية.

وتم خلال الاجتماع عرض المقترحات والملاحظات التى واجهت كل من مطار شرم الشيخ ،الأقصر ،اسوان، طابا وأبو سمبل ومن المخطط أن ينعقد هذا الإجتماع دوريا لتعزيز سبل التعاون وصولاً للحلول المثالية .

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وكان قد تفقد الطيار عادل محجوب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، أمس الاربعاء، مطارى العاصمة وسفنكس، و شملت الزيارة متابعة عمليات التطوير بالمطار بدءاً من المنظومة الأمنية داخل وخارج المطار و كاميرات المراقبة، كما تفقد صالات السفر والوصول، وإجتمع محجوب خلال الزيارة بالعاملين للإستماع الى جميع مقترحاتهم ووعدهم بوضع مقترحاتهم في محل دراسة وتقييم.

وشدد رئيس الشركة المصرية للمطارات ، على حرصه على تزويد العاملين بالتدريب المناسب، حتى ترتقى مستوى الخدمات فى المطارات، وحث محجوب على ضرورة الإلتزام بالعمل والإجتهاد لأنه السبيل الوحيد لتحقيق ما تتطلع إليه الشركة من نجاح وتقدم .