شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي لبنك البلاد: ليس لدينا احتياج لإصدار صكوك جديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد الرئيس التنفيذي لبنك البلاد، عبدالعزيز العنيزان، أن البنك ليس لديه احتياج لإصدار صكوك، والموارد الذاتية كافية لتنمية أعماله.

وقال العنيزان في مقابلة مع قناة "العربية" إن قيام البنك بطرحها كان قبل 3 سنوات لتعزيز كفاية رأس المال، ولدينا حاليا 10 مليارات ريال، مشيرا إلى إن نسبة تغطية القروض لدى البنك خلال 2019، تجاوزت 204%.

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ولفت، إلى أن التحسن الذي شهدته أعمال البنك في 2019، كان بسبب نمو أعمال البنك بصفة عامة وليس بسبب الزكاة، حيث حققت كافة قطاعات البنك نموا جيدا في 2019، بما في ذلك الخزينة عبر نمو محفظة الاستثمار.

وقال العنيزان إن البنك حقق نمواً في قطاع مصرفية الأفراد، ونجحنا في استقطاب تعاملات جديدة ولدينا حسابات جديدة وأيضا قطاع الإسكان، ومحفظة الشركات تمثل الحصة الأكبر بأكثر من 50%، كما تجاوز نمو التمويل العقاري 50%، في 2019.

وكشفت البيانات المالية للبنك صباح اليوم، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 24.9% خلال العام المنتهي في 30 ديسمبر 2019 بالغا 1.4 مليار ريال مقابل صافي أرباح بلغت 1.1 مليار ريال في العام 2018.