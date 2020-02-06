شكرا لقرائتكم خبر عن "كابيتال إنتليجنس" تصنف سندات "صناعات" الكويتية عند "-BBB" بنظرة مستقبلية مستقرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة، المدرجة بسوقي الكويت ودبي، عن منحها التصنيف الائتماني المبدئي (-BBB) مع نظرة مستقبلية مستقرة، للستدات غير المضمونة بمبلغ 30 مليون دينار، من قبل وكالة التصنيف الائتماني "كابيتال إنتليجنس".

وأفادت الشركة، في بيان لبورصة الكويت، اليوم الخميس، بأن السندات ستصدرها الشركة، مُشيرة إلى أن تصنيف السندات والالتزامات المالية عند فئة (-BBB) من الدرجة المتوسطة، بحيث تُعد نسبة درجة الحماية لهذه الأوراق جيدة.

وبحسب البيان، يدل هذا التصنيف على قدرة الشركة الحالية على سداد أقساط الفائدة ومبلغ السندات الإجمالي.

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وقالت "صناعات" أن هذا التصنيف يعكس الأداء الجيد لمعظم الشركات التابعة والشركات الزميلة، والسيولة الجيدة التي تنعكس على إجمالي الاستثمارات التي تملكها الشركة، وعلى المقرضين الداعمين والمساهمين الأساسيين.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 348 ألف دينار خلال الربع الثالث من العام 2019، مُقابل أرباح بقيمة 97 ألف دينار بالربع الثالث من العام 2018.

كذلك حققت الشركة صافي ربح بلغ 2.95 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 3.08 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام 2018.