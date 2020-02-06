شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات تهبط بخسائر "اليمامة للحديد" 75% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة اليمامة للصناعات الحديدية، المُعلنة اليوم الخميس، تراجعاً في الخسائر بنسبة 74.9% خلال الربع الأول المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسائر بلغ 7.6 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 30.2 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 0.98 مليون ريال مقابل صافي خسائر تشغيلية بلغ 28.6 مليون ريال خلال الربع المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

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وعزت الشركة الارتفاع في الخسائر إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 103.94% نتيجة ارتفاع كمية وقيمة المبيعات، كذلك ارتفعت الإيرادات بقطاع الإنشاءات بنسبة 117.6% و92.9% على التوالي وذلك لتحسن الطلب، وارتفعت كمية وقيمة المبيعات بقطاع الكهرباء بنسبة 158.7% و 174.9% على التوالي وذلك لتحسن مبيعات الابراج الحديدية والمشغولات الحديدية لانظمة الطاقة الشمسية.

وارتفعت الإيرادات إلى 405.4 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 ديسمبر 2019، مُقابل إيرادات بلغت 198.8 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت صافي خسائر بلغ 40 مليون ريال خلال العام المنتهي في 30 سبتمبر 2019، مقابل خسائر بلغت 21.5 مليون ريال في العام المنتهي في 30 سبتمبر 2018.