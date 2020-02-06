شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يتراجع قليلاً عقب صدور بيانات حكومية سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم في أعقاب صدور بيانات حكومية ضعيفة ومع استمرار القلق من فيروس "كورونا".



كان رئيس البنك المركزي الأسترالي "فيليب لو" قد أشار إلى عدم توقعه تأثيراً سلبياً على الاقتصاد بسبب فيروس "كورونا" على المدى القصير.



جاءت تصريحات "لو" بعد يوم من قرار البنك المركزي الأسترالي بالإبقاء على معدل الفائدة عند 0.75% دون تغيير.

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وأظهرت بيانات حكومية انخفاض مؤشر مبيعات التجزئة في أستراليا بنسبة 0.5% خلال الشهر الماضي بينما توقع محللون انخفاضا بنسبة 0.2%، فيما سجل الميزان التجاري فائضا بحوالي 5.22 مليار دولار أسترالي دون توقعات بتحقيق فائض قدره 5.65 مليار دولار أسترالي.



ولا تزال الأسواق تتابع عن كثب التطوراتت بشأن فيروس كورونا وسط أنباء عن اكتشاف عقار جديد لعلاج الفيروس.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش بننسبة 0.1% إلى 0.674، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.6765 وأقل سعر عند 0.673.