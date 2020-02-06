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ديوان المظالم يستعين بخبراء هيئة التقييم المعتمدين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

وقع ديوان المظالم والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين مذكرة تعاون مشتركة، تهدف إلى تطوير التعاون والشراكة الاستراتيجية بما يخدم الأهداف العملية التي يعمل عليها الطرفان، وتقديم الخدمات الاستشارية التي تتصل بمهمة التقييم العقاري، واستعانة محاكم ديوان المظالم بخبراء التقييم المعتمدين لدى الهيئة.

وتأتي المذكرة في إطار ما يسعى إليه ديوان المظالم من خلال خطته الاستراتيجية 2020 الرامية إلى تعزيز العلاقات التشاركية وتطويرها، وإيجاد شراكات بناءة تخدم سير العمل القضائي، وتعمل على تطوير مخرجاته، بالإضافة إلى تدعيم قنوات التواصل المستمر مع الهيئات والمؤسسات المتخصصة بما يساهم في رفع مستوى فعالية المخرجات، وينعكس على تحسين بيئة الأعمال وفق ما تقتضيه المنفعة المتبادلة.

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جاء ذلك خلال لقاء رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف، بمقر الديوان بالرياض أمس، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين الدكتور ماجد القصبي والوفد المرافق له.

وأشاد اليوسف بالعلاقات التكاملية بين الجانبين، وما تحظى به أعمال الهيئة من تطور وتقدم ملموس على الأصعدة كافة، بالإضافة إلى الجهود المتبادلة بين الجهتين فيما يخدم مجريات الأعمال القضائية ويحقق الأهداف المشتركة؛ لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

فيما أثنى الدكتور القصبي على التطور في أعمال ديوان المظالم، وجودة الخدمات القضائية الالكترونية المقدمة للمتقاضين، والنقلة النوعية في الجانب التقني بإجراءات التقاضي، والشوط الكبير الذي قطعه ديوان المظالم لاستكمال مبادراته وأهدافه في التحول الرقمي والالكتروني.

واستعرض اللقاء العلاقات التشاركية لديوان المظالم، وما وصلت إليه من شراكات واتفاقيات متنوعة تخدم العمل القضائي، وتعزز من حضوره بمختلف المجالات من خلال التكامل المؤسسي مع الجهات ذات العلاقة.