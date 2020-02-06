الطاقة تتصدر 17 جهة تنفيذية لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
نظم برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية حفل تكريم لأبرز إنجازات الجهات التنفيذية للبرنامج لعام 2019، والتي أسهمت في استغلال الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي الاستراتيجي للسعودية، بحضور وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ووزير النقل المهندس صالح الجاسر، وقادة الجهات التنفيذية للبرنامج.
وكرم البرنامج 17 جهة تنفيذية للبرنامج تصدرتها وزارة الطاقة، حيث حققت مستهدف زيادة القدرة الإنتاجية الغازية للسعودية في 2019 إلى 16.5 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، وكذلك إطلاق 6 مشاريع للطاقة المتجددة وتشغيل محطة سكاكا للطاقة الشمسية، وتحقيق مستهدف رفع كفاءة توليد الكهرباء للسعودية إلى 39%.
الجهات المكرمة:
- وزارة الطاقة: زيادة القدرة الإنتاجية الغازية للسعودية في 2019 إلى 16.5 مليون قدم مكعبة، إطلاق 6 مشاريع للطاقة المتجددة وتشغيل محطة سكاكا للطاقة الشمسية، تحقيق مستهدف رفع كفاءة توليد الكهرباء للسعودية إلى 39%.
- الهيئة العامة للموانئ: إشراك وتحفيز القطاع الخاص من خلال توقيع عقود الإسناد في ميناء جدة الإسلامي وإطلاق منصة منطقة الخمرة.
- مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية: تدشين محطة تحلية المياه المالحة باستخدام الطاقة الشمسية في الخفجي.
- هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية: صدور نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، ولائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة.
- الهيئة العامة للصناعات العسكرية: إشراك وتحفيز القطاع الخاص من خلال فرض نسبة توطين تصل إلى 40% في عقود طلبات التسليح.
- صندوق التنمية الصناعية السعودي: إقرار تعديل النظام الأساسي واعتماد زيادة رأس مال الصندوق إلى 105 مليارات ريال.
- هيئة المدن الاقتصادية: إقرار تعديلات تنظيم لتكون هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة ممكنا نوعيا لقطاع الصناعة.
- الهيئة العامة للمدن الصناعية »مدن«: إشراك وتحفيز القطاع الخاص لتقديم منتجات مصانع الجاهزة وأراض صناعية.
- وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات: اكتمال تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة توفير البنية التحتية للاتصالات بشبكة الألياف البصرية في المدن الصناعية.
- الشؤون الصحية بالحرس الوطني: إنشاء مركز التجارب السريرية.11 الهيئة الملكية للجبيل وينبع: جذب استثمارات بنحو 33 مليار ريال.
- ا لهيئة العامة للطيران المدني: تشغيل منطقة الإيداع والتصدير في مطار الملك فهد الدولي بالدمام.
- المركز السعودي لكفاءة الطاقة: إطلاق المرحلة الثانية لمبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة.
- وكالة الثروة المعدنية في وزارة الصناعة: إطلاق منصة تعدين لإصدار الرخص.
- هيئة المساحة الجيولوجية: إطلاق النسخة الأولى من قاعدة البيانات الوطنية للعلوم الجيولوجية.
- وزارة البيئة والمياه والزراعة: إنجاز وتدشين العلامة التجارية (سمك) الخاصة بالتعريف والترويج للمنتجات السمكية.
- هيئة تنمية الصادرات السعودية: تنفيذ مبادرة تعزيز تمويل الصادرات بقيمة 5 مليارات ريال إلى حين إطلاق بنك التصدير والاستيراد السعودي، والتجمعات الصناعية من خلال استقطاب عدد من الاستثمارات الخارجية.
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