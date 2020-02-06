جمارك منفذ قسطل تحبط محاولة تهريب 17 هاتفا محمولا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت جمارك منفذ قسطل البري محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة. وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك- في تصريح له اليوم الخميس إنه تم الاشتباه في أحد الركاب القادمين من السودان، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 17 هاتفا محمولا "آيفون 7"، مشيرا إلى أن مدير عام جمارك أسوان أحمد جعفر قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي.



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