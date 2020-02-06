شكرا لقرائتكم خبر عن 250 قيادة مصرفية عربية يبحثون بمصر تطورات عمل إدارات المخاطر بالبنوك مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، إن الاتحاد سيعقد مؤتمرة المصرفي السنوي المقبل بمصر في 6 مارس المقبل لمناقشة تطورات عمل إدارت المخاطر بالبنوك العربية، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي المصري.

وأضاف فتوح - في بيان اليوم الخميس - أن المؤتمر سيستمر لمدة 3 أيام ويشارك فيه أكثر من 250 قيادة مصرفية عربية ورؤساء ومدراء إدارت المخاطر في البنوك العربية، موضحًا أن هذا المؤتمر يشكل منصة سنوية لمواكبة التطورات المتلاحقة في الصناعة المصرفية والتي تنعكس بصورة مباشرة على تقنيات إدارة المخاطر في المصارف.

وأكد أهمية التطور المستمر في تلك التقنيات في ضوء أفضل الممارسات الدولية لإدارة المخاطر، ولك في ظل النمو المتسارع لتطبيقات التكنولوجيا المالية، منوهًا بأنه سيتم التركيز على عدة قضايا تهم المصارف العربية منها شرح ومناقشة المخاطر الناشئة عن التحول الرقمي في المصارف وسبل إدارتها.

وأشار إلى أنه سيتم خلال المؤتمر استعراض التحديات التي تواجه المصارف العربية في إدارة المخاطر الرقمية ومخاطر الأمن السيبراني.