شكرا لقرائتكم خبر عن "المالية" تطرح أذون خزانة بقيمة 20.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 20.5 مليار جنيه.

وذكرت وزارة المالية، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 10 مليارات جنيه بمتوسط عائد 14.425%، فيما بلغ أعلى عائد 14.45%، وسجل أقل عائد 13.999%.

Advertisements

وأشارت إلى أنه تم طرح أذون خزانة أجل 357 يوما بقيمة 10.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 14.116 %، في حين سجل أعلى عائد .