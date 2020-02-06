شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: ندرس جميع البدائل والفرص بصفقة بيع فودافون.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الشركة المصرية للاتصالات المالكة لنحو 45% من فودافون مصر، تدرس جميع الحلول والبدائل والمسارات الخاصة بصفقة بيع فودافون، وذلك لتقييمها واختيار الأنسب لمصالحها، مضيفا أن المصرية للاتصالات كيان ضخم وتاريخي عمرها أكثر من 150 عاما وتلعب دوراً بمنتهى الأهمية فى الاقتصاد المصري وصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبلاد.

وأشار الوزير فى تصريحات صحفية على هامش تفقد عدد من المشروعات التكنولوجية بمحافظة المنصورة، إلى دور الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات في الصفقة، وذلك فيما يتعلق بالحفاظ على حقوق المشتركين وضمان مستوى الخدمة عقب إتمام صفقة استحواذ شركة الاتصالات السعودية STC على 55% حصة فودافون العالمية بفودافون مصر.

ومن جهة أخرى أوضح الوزير لليوم السابع، بشأن تكهنات بيع المصرية للاتصالات جزء من حصتها فى فودافون ضمن صفقة stc كأحد السيناريوهات، قائلا:" حتى الان لم يتم اتخاذ قرار بشأن حصة المصرية للاتصالات، فالشركة تدرس جميع الحلول و المقترحات الخاصة بالصفقة".

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وكانت مجموعة فودافون العالمية، أعلنت عن توقيع مذكرة تفاهم، لبيع محتمل لحصتها البالغة 55% فى فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية STC، مقابل 2.393 مليار دولار، وهو ما يعادل أكثر من 37 مليار جنيه.

وتعتزم فودافون العالمية والشركة السعودية للاتصالات، حال الانتهاء من الصفقة الدخول في اتفاقية شراكة طويلة الأجل فى السوق المصرى؛ تشمل العديد من الفوائد المتبادلة أهمها الاستمرار فى استخدام علامة فودافون التجارية، واتفاقيات التجوال المتميزة، والاستفادة من الأسعار واتفاقيات المشتريات المركزية لشركة فودافون العالمية، ومجموعة من الخدمات الأخرى، وتضمن هذه الاتفاقية لفودافون مصر الاستمرار في تقديم منتجات وحلول تكنولوجية مبتكرة لعملائها فى قطاعى الشركات والأفراد.

فيما تعتزم شركة فودافون العالمية الاستمرار فى وجودها فى السوق المصرى عن طريق شركة فودافون للخدمات الدولية ( VOIS) المعنية بتقديم خدمات التعهيد للعديد من أسواق فودافون العالمية وعملائها فى حول العالم، ويبلغ عدد الموظفين فى فودافون للخدمات الدولية (VOIS ) فى مقراتها الثلاث بالقرية الذكية والقاهرة والأسكندرية 7800 موظف، مع خطة توسعية لخلق ألف فرصة عمل خلال عام 2020/2021.