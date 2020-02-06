شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية الجلسة..و"ناسداك" عند مستوى قياسي جديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الجلسة ليسجل "إس أند بي 500" و"ناسداك" مستويات قياسية جديدة، وذلك بعد خطووة إيجابية من الصين تجاه العلاقات التجارية مع واشنطن.



وصرح وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوشن" بأن فيروس كورونا لا يبدو أنه يؤثر على التزامات الصين التجارية مع الولايات المتحدة مشيرا إلى أن الاقتصاد الأكبر في العالم لن يسجل نموا بنسبة 3% هذا العام بسبب أزمة "بوينج" مع طائرات "737 ماكس".

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وأعلنت الصين أنها تنوي خفض الرسوم الجمركية على واردات من سلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار بداية من منتصف فبراير/شباط الجاري.



وكشفت بيانات حكومية عن انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة بخمسة عشر ألف طلب إلى 2020 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 45 نقطة) إلى 29338 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 40 نقطة) إلى 9546 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل أربع نقاط) إلى 3339 نقطة.