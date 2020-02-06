شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس ترتفع للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم للجلسة الثانية على التوالي مدعومةة بالمخاوف من نقص المعروض من المعدن المعاد تكريره بسبب القيود على النقل في الصين والتي تستهدف احتواء فيروس "كورونا".



وأوضح محللون أن إنتاج النحاس المكرر في الصين ربما يتراجع بأكثر من 15% على أساس شهري خلال فبراير/شباط كما أن إنتاج الزنك سوف ينخفض أيضا بسبب القيود على النقل والتي من غير المتوقع تهدئتها قريباً في البلاد.

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وعلاوة على ذلك، فإن الموانيء لا يوجد بها ما يكفي من العمالة للتعامل مع شحنات النحاس للتصدير خارج الصين بسبب القلق من كورونا.



وكانت الصين قد أعلنت ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس "كورونا" إلى أكثر من 500 حالة بينما أصيب اكثر من خمسة وعشرين ألف شخص آخرين.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار النحاس عقود تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 2.60 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 2.62 دولار وأقل سعر عند 2.57 دولار.