شكرا لقرائتكم خبر عن رجل الأعمال أيمن الجميل: إعادة الحياة للمصانع المتعثرة دفعة قوية للاقتصاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن توجيهات الرئيس السيسي بإعادة دعم وتأهيل وتشغيل المصانع والشركات المتعثرة بعد الانفلات الأمنى فى 2011 ، يعطى دفعة قوية للاقتصاد المصرى ويوفر مئات الآلاف من فرص العمل للشباب ويفتح مزيد من الأسواق الخارجية ويرفع معدلات الإنتاج المحلى

وقال رجل الأعمال أيمن الجميل المعنى بالاستثمار فى المشروعات كثيفة العمالة فى المجالات الزراعية والصناعية ، إن آلاف المصانع والشركات ومجمعات الأعمال الصغيرة تضررت كثيرا بفعل الانفلات الأمنى فى 2011 وكان من نتيجة ذلك تسريح أعداد كبيرة من العاملين بتلك المصانع وتوقف عمليات الإنتاج وإغلاق المصانع رغم ارتباطها بالتزامات مالية للبنوك ، الأمر الذى مثل ضربة كبيرة للاقتصاد ولم يستفد منها إلا المنافسين الأجانب

Advertisements

وقال أيمن الجميل ، إن قرار الرئيس يمثل طوق إنقاذ للصناعة المصرية التى بدأت تفتح أسواقا جديدة فى الخارج وتمنح شعار " صنع فى مصر" مصداقية عالمية ، خاصة وأن القرار لا يشمل فقط إعادة النظر فى الالتزامات تجاه البنوك وتأجيل كل أشكال الحجز الإدارى على الأصول ، بل يتضمن أيضا اتخاذ الإجراءات الفورية التي تدعم تلك الكيانات الاقتصادية وتمكنها من استعادة ممارسة نشاطها، بما في ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزي المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض

واعتبر أيمن الجميل موقف الرئيس السيسي الداعم لتشغيل تلك المصانع والشركات المنتجة مرة أخرى والتيسيير عليها فيما يتعلق بالتزاماتها نحو البنوك ، فرصة هائلة لصناعة فرص عمل جديدة للشباب وزيادة المنتج المحلى ودعم سياسة التصنيع التى تلتزم بها الدولة بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى