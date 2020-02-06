مصادر: البنوك تدرس تعقيم ماكينات الصراف الآلى وسط اهتمام بالصيانة الدورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مصرفية لـ"الخليج 365" إن البنوك تدرس فى الوقت الحالى إجراء عمليات تعقيم لماكينات الصراف الآلى على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها أكثر من 12 ألف ماكينة صراف آلى، مؤكدة أن البكتيريا والفيروسات تقل بشكل كبير فى الأماكن المفتوحة والمعرضة للعوامل الجوية مباشرة.
وأشارت المصادر إلى أن البنوك ستتعاقد مع شركات متخصصة فى إجراء عمليات الصيانة الدورية والنظافة والتطهير لماكينات الصراف الآلى، والتى تتم بمعدل مرتين أسبوعيا على الأقل للماكينة الواحدة.
وفي الأيام الأخيرة، بدأ بعض خبراء الصحة العامة والعلماء فى نطق كلمة وباء، فى إشارة إلى تفشى فيروس كورونا الجديد الذى أصاب بالفعل ما لا يقل عن 25000 شخص وقتل أكثر من 500.
وقد انتشر فيروس كورونا، المعروف باسم 2019-nCoV ، بما فيه الكفاية ليصبح واحداً من الأوبئة التى ضربت العالم.
ووفقًا لـ "براندون براون"، عالم الأوبئة فى جامعة كاليفورنيا، فإن الوباء يكون ذا أبعاد عالمية، وفى حالة وجود فيروس، لا يتمتع معظم الناس بالحصانة من هذا الفيروس".
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