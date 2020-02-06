شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى شهرين بعد بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى شهرين ، مع تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين وشراء العملات ذات العائد المرتفع ،وبدعم بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة ، عززت مؤشرات اتساع نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الأول من هذا العام.

ارتفع مؤشر الدولار بأقل من 0.1 % إلى مستوى 98.34 نقطة الأعلى منذ 2 كانون الأول/ديسمبر الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 98.29 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 98.21 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.35% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بعد بيانات قوية عن وظائف القطاع الخاص وأداء قطاع الخدمات فى الولايات المتحدة خلال كانون الثاني/يناير.

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بخلاف عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ،يدعم صعود مستويات الدولار الأمريكي حاليا ، تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين تركيزا على شراء العملات ذات العائد المرتفع ، خاصة فى ظل استمرار الانتعاشة القوية فى سوق الأسهم العالمية ، وقرار الصين بخفض الرسوم على منتجات أمريكية.

أعلنت الصين يوم الخميس على نحو غير متوقع أنها ستخفض رسوما بواقع النصف على واردات أمريكية بحوالي 70 مليار$ ، فى بادرة جديدة لحسن النية على استمرار الجهود لإنهاء الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

أظهرت بيانات الأمس فى الولايات المتحدة ،ارتفاع الوظائف الجديدة بالقطاع الخاص الأمريكي فى كانون الثاني/يناير بأعلى وتيرة فى عام ،لتتجاوز بكثير متوسط توقعات الخبراء ،واتساع أيضا نمو قطاع الخدمات الأمريكي خلال نفس الشهر بأفضل من توقعات السوق.

توالي البيانات الاقتصادية الإيجابية فى الولايات المتحدة هذا الأسبوع ،عزز مؤشرات اتساع نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الأول من هذا العام ،الأمر الذي يؤكد على صحة تقييم مجلس الاحتياطي الاتحادي لمسار النمو الاقتصادي فى البلاد ،والإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة زمنية ليست بالقصيرة قد تمتد إلى العام الجاري بالكامل.